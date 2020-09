Actualidade

O documentário português "48", de Susana Sousa Dias, vai ser exibido em novembro no Festival Internacional de Cinema Documental de Amesterdão (IDFA, sigla em inglês), numa secção programada pelo convidado de honra desta edição, o realizador italiano Gianfranco Rossi.

Segundo informação disponível no 'site' oficial do festival, "48" (2009), de Susana Sousa Dias, que conta as histórias - a partir de fotografias de cadastro - de homens e mulheres que foram presos e torturados pela PIDE, faz parte da secção Top 10, cujos filmes foram escolhidos pelo realizador italiano Gianfranco Rossi, vencedor, entre outros, do Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim de 2016, com "Fogo no Mar".

Os 10 filmes escolhidos para esta secção refletem a relação "extensiva e única" de Gianfranco Rossi com o Cinema. Além de "48", esta secção inclui, entre outros, "A bigger splash" (1973), de Jack Hazan, "O santo dos pobrezinhos" (1950), de Roberto Rossellini, "Os esquecidos" (1950), de Luis Buñuel, e "Route One USA" (1989), de Robert Kramer.