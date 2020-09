Actualidade

Um projeto-piloto de bicicletas partilhadas está disponível até 21 de dezembro para os funcionários da GaiUrb, num investimento de 10 mil euros da empresa municipal de Vila Nova de Gaia, foi hoje anunciado.

Composto por "quatro bicicletas elétricas e quatro convencionais", acrescentou à Lusa fonte da empresa que gere o urbanismo no município do distrito do Porto, o projeto iniciou-se a 21 de setembro, no Dia Sem Carros, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, lê-se no comunicado.

É, acrescenta a nota de imprensa, "um projeto-piloto adotado pelos funcionários que consiste na utilização de bicicletas elétricas em deslocações de trabalho, enquanto exemplo de boas práticas de comportamento sustentável como contributo para a descarbonização, a sustentabilidade da cidade e a mobilidade suave partilhada".