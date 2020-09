Covid-19

A autoridade regional de Saúde da Madeira regista hoje quatro novos casos positivos de covid-19 importados e outras sete situações em estudo, totalizando 61 ativos e um cumulativo de 222 infetados confirmados no arquipélago.

"Hoje há quatro novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 222 casos confirmados de covid-19 no território regional", pode ler-se no boletim epidemiológico diário divulgado pelo Instituto da Administração de Saúde (IASAUDE).

No mesmo documento, aquele instituto complementa que estas novas situações são "casos importados, sendo dois provenientes da região de Lisboa e Vale do Tejo, um da região Norte de Portugal e um do Reino Unido".