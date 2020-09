LE

O treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, considerou hoje ser "incomparável" o jogo do 'play-off' da Liga Europa de futebol diante dos austríacos do LASK Linz com os encontros disputados frente ao mesmo adversário na temporada passada.

"É incomparável. Não acredito que alguma das equipas esteja a basear-se em algo que aconteceu no passado. Estivemos sobretudo a pensar nos dias de preparação para um jogo decisivo, de uma competição onde queremos estar. A preparação teve em conta os últimos jogos do adversário", explicou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Os 'leões' iniciaram a época com duas vitórias (1-0 aos escoceses do Aberdeen e 2-0 ao Paços de Ferreira) e Emanuel Ferro realçou a ambição do grupo, que está mais reforçado após a recuperação do treinador Rúben Amorim e de alguns jogadores, que estavam infetados com covid-19.