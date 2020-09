Covid-19

O presidente do FC Porto fala em perseguição aos clubes de futebol por parte das autoridades de saúde e do poder político e incompreensão pelos jogos da seleção poderem ter público e dos clubes não.

"Tudo isto faz acreditar que nem é ingenuidade ou estupidez, mas uma perseguição aos clubes. Agora, ficámos a saber que os jogos da seleção, que são da Federação e em Lisboa, vão ter público, o que é incompreensível. Há três dias jogámos nos mesmos estádios e não pôde haver ninguém a assistir, mas, para jogos da seleção, já pode", desabafou Pinto da Costa, após a Assembleia-Geral da Liga, que hoje se realizou.

O presidente do FC Porto concordou com a decisão tomada pelos clubes de pedir uma audiência ao Primeiro-Ministro: "Os clubes têm de reagir e por isso houve unanimidade neste pedido de audiência. Não sei se ele tem tempo a perder com o futebol, parece que de futebol só liga à Federação e ao clube dele. Seja como for, o povo que gosta de futebol, que trabalha no futebol, que tem os seus proventos do futebol nas atividades paralelas, deve revoltar-se com este estado de coisas e tomar uma atitude conjunta."