Actualidade

O FC Porto sofreu hoje a segunda derrota (36-29) na Liga dos Campeões de andebol, no encontro da terceira jornada, em casa dos alemães do Flensburg, que lideram o grupo A só com triunfos.

Depois da derrota em casa com os noruegueses do Elverum (30-28), na primeira ronda, e do primeiro triunfo ante os bielorrussos do Meshkov Brest (27-25), na segunda, a formação comandada por Magnus Andersson não se inibiu de contrariar o favoritismo adversário e de tentar manter o equilíbrio em todos os momentos do jogo.

Apesar de ter estado a perder durante quase todo o primeiro tempo, a equipa portuguesa de tudo fez para colocar agressividade na defesa, enquanto no ataque, André Gomes e Miguel Martins se evidenciaram, com 'disparos' de meia distância, a única forma de ultrapassar os seis defensores na zona de seis metros.