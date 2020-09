Actualidade

O Ministério Público considerou que os três inspetores do SEF acusados de homicídio qualificado de um cidadão ucraniano, em março no aeroporto de Lisboa, tiveram um comportamento desumano, provocando-lhe graves lesões corporais e psicológicas.

Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteira (SEF) acusados de homicídio qualificado em coautoria - Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva - estão em prisão domiciliária desde a sua detenção, em 30 de março.

Segundo o despacho de acusação, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os arguidos ao algemarem Ihor Homeniuk com os braços atrás do corpo e, desferindo-lhe socos, pontapés e pancadas com o bastão, atingiram-no em várias partes do corpo, designadamente, na caixa torácica, provocando a morte por asfixia mecânica.