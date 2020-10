Actualidade

A Bolsa de Tóquio suspendeu a negociação de todos os títulos cotados hoje, devido a um problema técnico, ainda antes da abertura da sessão.

A suspensão, por tempo indefinido, deve-se a "um problema relacionado com a informação do mercado", de acordo com uma declaração do Japan Exchange Group, o operador da bolsa de valores de capital japonês.

O anúncio veio minutos antes da abertura da principal bolsa de valores do Japão, que fechou no dia anterior com uma queda de 1,5% na sua referência, o Nikkei.