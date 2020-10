Actualidade

O Governo timorense aprovou o novo teto máximo para o Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2021, no valor de cerca de 1.895 milhões de dólares (1.616 milhões de euros), o segundo maior valor de sempre nas contas públicas anuais do país.

"O valor tem em conta as iniciativas de recuperação económica, o Fundo Covid-19 e as prioridades de desenvolvimento para 2021", disse hoje à Lusa o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães.

O valor total agregado, aprovado em reunião de Conselho de Ministros na quarta-feira, representa um aumento de 26,6% face ao OGE para este ano, que está atualmente em tramitação parlamentar e que é fortemente condicionado pelo regime de duodécimos aplicados desde o início do ano.