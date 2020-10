Actualidade

A Bolsa de Tóquio vai estar encerrada durante todo o dia de hoje, devido um problema técnico ainda antes da abertura da sessão, indicaram as autoridades.

"Lamento muito que os investidores tenham visto as suas oportunidades de investimento limitadas no mercado, que está paralisado", disse o porta-voz do governo japonês, Katsunobu Cato.

Kato disse que a Agência de Serviços Financeiros pediu ao grupo que opera a bolsa de valores, e ao próprio mercado, "para tomar medidas para descobrir a causa do erro e recuperar o sistema.