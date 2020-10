Actualidade

O Ministério do Ambiente do Brasil pediu, esta quarta-feira à noite, contas aos países desenvolvidos pelas verbas prometidas para ajudar os estados menos desenvolvidos no seu esforço de redução de emissões de gases poluentes.

"Há 11 anos, na conferência das partes, foi acordado que os países desenvolvidos iriam aportar em torno de cem biliões de dólares (85,3 mil milhões de euros] ao ano. Mas, estamos no ano de 2020 e até ao momento nós temos [de contributo] apenas em torno de 12 bilihões de dólares [10,2 mil milhões de euros]", afirmou, na quarta feira ao final da noite em Lisboa a diretora do departamento de economia ambiental e acordos internacionais do Ministério do Ambiente do Brasil.

Nelcilancia Pereira falava na sessão de encerramento de um ciclo de 23 conferências sobre soluções para a crise climática, promovida pelo Forum para Energia e Clima, que juntou os ministros do Ambiente de praticamente todos os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) numa conversa, em ambiente virtual, sobre o tema, encontro no qual só não esteve presente o ministro brasileiro, Ricardo Salles.