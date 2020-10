Actualidade

Cerca de 100 efetivos de Timor-Leste, da Austrália e dos Estados Unidos participam, até 19 de outubro, em exercícios militares conjuntos, em Baucau, segunda cidade do país.

Os exercícios conjuntos, "Construir Juntos", não contam este ano com a participação do Japão, devido às restrições impostas pela covid-19, explicaram as Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL).

A decorrer nas nas instalações das F-FDTL, os exercícios visam "partilhar as experiências entre os militares e melhorar a capacidade do F-FDTL na área da engenharia, eletricidade e outras atividades", de acordo com a agência de notícias oficial timorens Tatoli.