Actualidade

O chefe do Executivo de Macau afirmou hoje que o território vai continuar a aprofundar a integração no desenvolvimento da China e contribuir, ao mesmo tempo, para "a abertura do país".

A China vai concretizar, este ano, "a construção plena de uma sociedade moderadamente próspera", para realizar a primeira meta centenária, como definida em 2012 pelo Presidente chinês, Xi Jinping, disse Ho Iat Seng, no discurso proferido por ocasião do 71.º aniversário da implantação da República Popular da China.

Em 2021, o país vai iniciar uma "nova jornada rumo à segunda meta centenária de construir um país socialista moderno", e marcar "a entrada numa nova fase de desenvolvimento", acrescentou.