Actualidade

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) recebeu 513 novos estudantes na primeira fase de candidaturas ao ensino superior e o seu presidente mostrou-se hoje satisfeito com a boa aceitação que tiveram os novos cursos lançados este ano.

"Ficámos muito satisfeitos com o resultado [das colocações] desta primeira fase e houve uma boa receção às novas formações que foram disponibilizadas, às quais concorreram alunos com médias bastante elevadas", de que são exemplo as licenciaturas de Biotecnologia Medicinal e Mecânica, e Informática Industrial, disse hoje à agência Lusa o presidente do IPG, Joaquim Brigas.

O IPG recebeu este ano 513 novos estudantes na primeira fase de candidaturas ao ensino superior, mais 149 alunos colocados em comparação com o ano passado, o que corresponde a um aumento de 40,93%, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.