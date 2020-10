Actualidade

O avançado brasileiro Tiquinho Soares, proveniente do FC Porto, assinou contrato com o Tianjin Teda, anunciou hoje o clube da Superliga chinesa de futebol.

No seu sítio oficial na Internet, o clube chinês anunciou a chegada do brasileiro, que deixou o FC Porto após três temporadas e meia, por um valor a rondar os seis milhões de euros, de acordo com a imprensa.

Em 24 de setembro, Tiquinho Soares tinha agradecido "de todo coração" pela passagem pelos 'dragões'.