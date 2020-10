Covid-19

África ultrapassou as 36 mil mortes (36.143) devido à covid-19 nas últimas 24 horas, com o registo de mais 189 óbitos, num total de 1.481.225 infetados, segundo os últimos dados sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas houve nos 55 Estados-membros da organização mais 8.792 casos da doença e 6.940 recuperados, para um total de 1.224.397.

Segundo o África CDC, a África Austral continua a registar o maior número de casos de infeção e de mortos, com 17.994 vítimas mortais num universo de 737.879 infetados.