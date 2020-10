Actualidade

O músico e produtor Branko promove, no dia 11 de outubro, uma angariação de fundos, com uma atuação 'online' a partir do bairro da Cova da Moura, na Amadora, uma maneira de assinalar também o festival Enchufada na Zona.

"'Kova M Na Zona' é uma atuação 'online' que tem como objetivo sensibilizar para a angariação de fundos a decorrer para o Kova M estúdio [projeto criado em 2007 pelos jovens do bairro da Cova Moura e pela Associação Cultural Moinho da Juventude]. O 'set' será transmitido a partir do Instagram do artista Branko (@brankooffical). Dia 11 de Outubro, o produtor e DJ estará em direto da Cova da Moura", refere a agência de música e comunicação Arruada, num comunicado hoje divulgado.

Este mês deveria acontecer a segunda edição em formato festival do Enchufada na Zona, projeto de Branko, que data de 2017, com a edição do primeiro volume da compilação homónima, um programa na rádio inglesa NTS e a primeira noite, em Lisboa, no Estúdio Time Out.