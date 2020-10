Covid-19

O diretor do África CDC disse hoje que a utilização de máscaras é tão importante para prevenir a propagação da covid-19 como a existência de vacinas, avisando que ninguém se pode cansar de usar máscara.

"Usar máscara é tão importante como haver uma vacina, não vamos poder cansar-nos de usar máscara e temos de a usar sempre que possível, porque a vacina e a máscara vão conviver neste 'novo normal' que vai durar muito tempo", disse o diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

A partir de Adis Abeba, durante a conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia de covid-19 no continente, John Nkengasong salientou que "os Estados-membros e as pessoas não se podem cansar de usar máscara" e acrescentou que "mesmo quando a vacina estiver pronta, provavelmente no primeiro trimestre de 2021, será preciso conjugar as duas coisas".