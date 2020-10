Actualidade

Um novo romance de António Lobo Antunes, poesia de Hélia Correia, um conto ilustrado de Haruki Murakami e a publicação, inédita em Portugal, de um galardoado escritor de ficção científica chinês são algumas das novidades literárias de outubro.

"Diccionario da Linguagem das Flores" é o novo romance de António Lobo Antunes, publicado pela D. Quixote, que tem como personagem principal um membro proeminente do PCP na primeira metade do século passado, e explora temas como o tempo, a memória e a identidade, mas sobretudo a oscilação gráfica entre o português atual e o português do final do século XIX.

A mesma chancela do Grupo Leya publica também "Um tempo a fingir", novo romance de João Pinto Coelho - que publicou anteriormente "Perguntem a Sarah Gross" e "Os loucos da rua Mazur", vencedor do Prémio Leya -, que gira em torno de uma judia rebelde e da sua sobrevivência na Itália de Mussolini.