Actualidade

Ventania e as artes performativas do Barlavento, Jazz nas Adegas, manifestações de arte pública, percursos pelo património e o festival internacional de piano são algumas das propostas do 365 Algarve, em outubro.

O penúltimo mês da programação do 365 Algarve deste ano começa com as propostas do Ventania - Festival de Artes Performativas do Barlavento, para o primeiro fim-de-semana deste mês.

Hoje, o Espaço Jovem em Lagos estreia, no Algarve, o projeto de arte pública "02 Oxigen" e o Jardim da Constituição recebe "Windy", uma instalação de arte pública, com paisagem sonora.