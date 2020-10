Covid-19

Israel registou hoje um novo recorde de infeções diárias de covid-19, com quase 9.000 casos, apesar do confinamento nacional que está em vigor há quase duas semanas, anunciou o Ministério da Saúde do país.

De acordo com o ministério, nas últimas 24 horas foram registados 8.919 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, na sequência da realização de 68 mil exames.

A taxa de doentes com covid-19 é muito alta para um país de nove milhões de habitantes, já que 13,6% dos resultados dão positivos, número que quase duplica entre a população ultraortodoxa.