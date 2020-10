Actualidade

O Vitória de Guimarães anunciou hoje que vai ter 96,4% do capital social da SAD responsável pela equipa da I Liga portuguesa de futebol, ao garantir a compra das ações de Mário Ferreira, acionista maioritário, até 2022.

Num comunicado publicado no sítio oficial, o clube minhoto refere que "formalizou um contrato com a Mário Andrade Ferreira, S.A." para "adquirir, de modo faseado", até 31 de março de 2022, a "totalidade das ações representativas do capital social da Vitória Sport Clube - Futebol SAD", por um preço total de 6,5 milhões de euros.

"Em resultado do acordo referido, em 31 de março de 2022, o Vitória Sport Clube passará a deter 96,40% do capital social da Vitória Sport Clube - Futebol, SAD, sendo que a transmissão das ações e dos direitos e ela associados será efetuada de modo gradual, na medida e proporção do pagamento das quantias acordadas para o efeito", lê-se no comunicado.