Actualidade

A Direção-Geral das Artes (DGArtes) abriu as candidaturas no âmbito do Programa de Apoio a Projetos, nos domínios da circulação nacional, formação e investigação, com um valor de 400 mil euros, publica hoje o Diário da República (DR).

De acordo com o aviso n.º 15196/2020, é aberto o procedimento simplificado para a apresentação de candidaturas neste programa, entre hoje e 16 de outubro, para projetos que devem ser executados entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2021.

Este programa destina-se ao apoio de projetos desenvolvidos em território nacional e internacional, nas seguintes áreas artísticas: artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais (arquitetura, artes plásticas, design, fotografia, e novos media) e cruzamento disciplinar.