Ébola

A diretora regional da Organização Mundial de Saúde para África considerou hoje "profundamente horríveis e desoladoras" as alegações de exploração e abuso sexual contra mulheres na República Democrática do Congo (RDCongo) no contexto da resposta à epidemia de Ébola.

"As alegações de exploração e abuso sexual por parte dos trabalhadores humanitários, que se identificaram como trabalhando para a Organização Mundial de Saúde (OMS) na resposta ao Ébola na RDCongo são profundamente horríveis e desoladoras", afirma Matshidiso Moeti, numa declaração divulgada pela agência das Nações Unidas.

Moeti manifesta o "forte apoio" à decisão do diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, de abrir um "inquérito minucioso das alegações" e compromete-se a "tudo fazer" ao seu alcance "para contribuir e assegurar que uma investigação completa, justa e transparente tenha lugar no mais curto espaço de tempo possível e que quaisquer perpetradores destes atos revoltantes enfrentem consequências graves".