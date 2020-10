Açores/Mau tempo

Um ano depois da passagem do furacão Lorenzo, o Governo dos Açores diz que a República tem cumprido os apoios financeiros, à medida que a recuperação avança, aguardando-se agora 198 milhões de euros do próximo quadro comunitário.

Na noite de 01 para 02 de outubro de 2019, o Lorenzo provocou 255 ocorrências, que obrigaram ao realojamento de 53 pessoas (a maioria no Faial) e somaram um prejuízo de 330 milhões de euros.

O furacão afetou, maioritariamente, os grupos Central e Ocidental, com rajadas de vento que ascenderam aos 163 quilómetros/hora, de acordo com os registos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.