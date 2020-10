Actualidade

O Governo da Polónia negou hoje que o país ofenda os princípios do Estado de Direito ou os direitos dos grupos LGBTI e atribuiu as denúncias nesse sentido a "falsas informações jornalísticas".

"Na Polónia não se vulnera nenhum direito e não existem as chamadas 'zonas livres de LGTBI'", afirmou o porta-voz do Governo, Piotr Muller, ao portal de notícias TVP, num comentário ao relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito na União Europeia (UE).

No documento, divulgado na quarta-feira, é referida a controversa reforma judicial lançada em 2015 pelo executivo conservador nacionalista do partido Lei e Justiça (PiS) e que afeta o Tribunal Constitucional e o Supremo, o Conselho do Poder Judicial e o Ministério Público.