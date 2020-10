Covid-19

O Governo dos Açores decidiu prolongar a situação de calamidade pública devido à covid-19 em Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial até 15 de outubro, mantendo Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo em alerta.

A decisão, hoje anunciada e aplicada até às 24:00 de 15 de outubro, foi tomada numa reunião extraordinária do Conselho do Governo realizada na quarta-feira por videoconferência.

No comunicado divulgado, o executivo socialista explica que as situação são mantidas perante "a evolução da situação da pandemia a nível global, e tendo em conta as ligações aéreas do exterior às ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial", pelo que "continua a justificar-se a prorrogação da declaração da situação de calamidade pública nessas ilhas, bem como a prorrogação da situação de alerta nas ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo".