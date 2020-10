Actualidade

A Turquia reforçou o controlo sobre as redes sociais com legislação que ameaça a presença do Twitter e do Facebook no país caso as empresas digitais não cumpram as exigências do Governo.

A lei foi votada no passado mês de julho e entra hoje em vigor, menos de um mês depois de o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ter avisado que ia "meter na ordem" as redes sociais, um dos poucos espaços de intervenção política e social que ainda escapam ao controlo governamental turco.

"A lei suscita numerosas inquietudes em relação aos Direitos Humanos", disse Iain Levine, responsável pelo departamento de Direitos Humanos da empresa norte-americana Facebook através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter.