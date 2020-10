Covid-19

O Governo de Macau está a planear injetar 20 mil milhões de patacas (2,1 mil milhões de euros) da reserva financeira no orçamento, que não deverá ser suficiente até ao fim do ano, foi hoje anunciado.

O chefe do executivo de Macau, Ho Iat Seng, indicou que as propostas da execução orçamental do ano financeiro de 2019, da segunda alteração ao orçamento e do orçamento financeiro para 2021 vão ser apresentadas, em novembro, à Assembleia Legislativa (AL), de acordo com um comunicado oficial.

Devido à "situação irrecuperável das receitas", o orçamento poderá só ser suficiente até final do corrente mês, apesar de já ter sido injetada uma verba de 40 mil milhões de patacas (4,2 mil milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, disse Ho Iat Seng à margem das cerimónias do 71.º aniversário da implantação da República Popular da China.