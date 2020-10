OE2021

A coordenadora do BE pediu hoje ao Governo "mais concretização" nas negociações para o próximo Orçamento do Estado e menos "jogo político", considerando que será o executivo a "falhar ao país" se faltarem respostas para os problemas das pessoas.

"O Governo tem apresentado enunciados gerais de eventual aproximação sem uma única concretização que responda aos problemas reais das pessoas neste país", criticou Catarina Martins, questionada pelos jornalistas sobre as negociações orçamentais no final de uma visita à Liga Portuguesa contra o Cancro, em Lisboa.

Questionada sobre as declarações do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que admite que se falharem as negociações à esquerda o Governo terá de avaliar as condições para prosseguir, a líder do BE considerou-as como mais um "desviar do assunto".