Actualidade

Ruben Semedo, William Carvalho, Daniel Podence e Rafa Silva regressaram hoje aos convocados da seleção portuguesa de futebol, para o particular com Espanha e os jogos com França e Suécia, da Liga das Nações.

Em relação aos jogos com a Croácia (4-1) e a Suécia (2-0), em setembro, o selecionador português, Fernando Santos, fez regressar o defesa Ruben Semedo (Olympiacos), o médio William Carvalho (Bétis) e os avançados Daniel Podence (Wolverhampton) e Rafa Silva (Benfica).

De fora, ficaram, por opção, o defesa Domingos Duarte (Granada), o médio André Gomes (Everton) e o avançado Gonçalo Guedes (Valência).