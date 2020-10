Actualidade

Diogo Dalot integrou hoje a lista de 23 convocados do treinador da seleção portuguesa de sub-21, Rui Jorge, para os jogos contra a Noruega, no Estoril em 09 de outubro, e em Gibraltar, no dia 13.

O lateral direito do Manchester United é a principal novidade numa lista com quatro jogadores do FC Porto, quatro atletas do Sporting e três do Wolverhampton, enquanto o Benfica coloca dois nomes na convocatória para os jogos de qualificação para o Euro sub-21 de 2021.

Rui Jorge explicou, em conferência de imprensa, que o primeiro embate, com a Noruega, é perante uma equipa "claramente do nível de Portugal e Holanda", até pelo "estilo de jogo", pela "muita qualidade técnica e capacidade individual" e pelo "futebol agradável".