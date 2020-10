Actualidade

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que poderá poupar alguns jogadores no particular com a Espanha, devido aos duelos que terá a seguir com França e Suécia, a contar para a Liga das Nações de futebol.

"Não vamos relativizar o jogo com a Espanha. Irá jogar a equipa que eu entender, tendo em conta, claro, que quatro dias depois há um jogo em França para a Liga das Nações. O jogo com Espanha não dá pontos, o jogo com a França já dá. Com a Espanha poderemos fazer seis substituições o que também permite fazer uma gestão dos jogadores", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava em conferência de imprensa, na Cidade de Futebol, em Oeiras, em que divulgou a lista de convocados para os três jogos que Portugal vai ter em outubro.