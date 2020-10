Actualidade

O instituto Camões escolheu o Dia da Música para apresentar hoje um "projeto inédito" que pretende criar 800 novos empregos nas áreas da música, artes cénicas e literatura infantojuvenil nos PALOP e Timor-Leste, metade dos quais para mulheres.

A iniciativa, hoje apresentada em Lisboa, vai permitir, pela primeira vez, que entidades de direito público ou privado a operar no setor cultural nos PALOP e Timor-Leste se candidatem a subvenções até 7,8 milhões de euros.

"É um projeto pioneiro, os olhos europeus estão em nós", afirmou o presidente do Camões - Instituto de Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos, durante a sessão de lançamento de subvenções do Projeto "Procultura" e do Portal "Futuros Criativos".