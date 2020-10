Actualidade

Os rendimentos dos filhos até ao terceiro escalão de IRS deixam de ter impacto no direito ao Complemento Solidário para Idosos (CSI) dos pais, de acordo com uma alteração ao regime aprovada hoje em Conselho de Ministros.

De acordo com a informação disponível no comunicado final do Conselho de Ministros de hoje, o Governo aprovou o decreto-lei que altera o regime relativo ao CSI, definindo que deixa de ser tido em conta para a atribuição desta prestação social o rendimento dos filhos até ao terceiro escalão de IRS.

Para ter acesso ao CSI, o idoso tinha de fazer avaliação de recurso, para a qual contava não só seus rendimentos, como também os rendimentos anuais da pessoa com que está casado ou vive em união de facto há mais de dois anos, e os dos filhos, mesmo que não vivam com ele.