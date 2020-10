Actualidade

Portugal será o país convidado do Mercado Internacional do Cinema Clássico, um evento que decorrerá este mês em paralelo ao Festival Lumière, em Lyon, França, e que contará com dois filmes portugueses restaurados.

Na página oficial, a organização elogia a riqueza de um "património cinematográfico extremamente variado", onde convivem "o documentário, o cinema mudo, político, social e os géneros populares".

A oitava edição do Mercado Internacional do Cinema Clássico está marcada de 13 a 16 de outubro, estando previsto um programa de encontros, debates e projeção de dois filmes portugueses: "Fado, História d'uma cantadeira" (1947), de Perdigão Queiroga, e "Mudar de vida" (1966), de Paulo Rocha.