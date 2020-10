Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, alertou hoje, em Bruxelas, que Portugal "não se pode atrasar no trabalho de casa" relativamente ao plano de recuperação e resiliência da União Europeia (UE) criado para responder à crise da covid-19.

"Temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para estarmos preparados, não nos podemos atrasar no nosso trabalho de casa para que, assim que tudo esteja resolvido em Bruxelas, podermos avançar para a concretização do plano", disse o primeiro-ministro aos jornalistas portugueses, à saída de uma reunião com vários comissários europeus.

António Costa referia-se aos fundos da UE que Portugal deverá receber para fazer face às consequências económicas da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-Cov-2.