Actualidade

O antigo presidente do CDS-PP Manuel Monteiro enalteceu as declarações do embaixador dos Estados Unidos da América, considerando que "toca na ferida", e defendeu um debate sobre o papel da China enquanto parceiro estratégico de Portugal.

O antigo líder centrista comentava à agência Lusa as declarações proferidas pelo embaixador dos EUA, George Glass, em entrevista ao Expresso, publicada na edição de sábado, na qual considerou que "Portugal tem de escolher entre os aliados e os chineses".

"Quanto ao conteúdo, eu creio que, como português que sou, que tive responsabilidades políticas neste país, que o embaixador diz aquilo que eu gostaria que fosse discutido em Portugal", na "Assembleia da República e em todos os fóruns políticos possíveis e imaginários", afirmou.