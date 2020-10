Nagorno-Karabakh

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, principal aliado do Azerbaijão, defendeu hoje que um cessar-fogo no Nagorno-Karabakh passa por uma retirada das forças arménias do enclave separatista.

"Um cessar-fogo duradouro nessa região é tributário de uma retirada arménia de todo o território do Azerbaijão", disse Erdogan no parlamento turco.

Intensos combates opõem desde domingo forças arménias e azeris no Nagorno-Karabakh, região do Azerbaijão controlada por separatistas apoiados pela Arménia.