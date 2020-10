Actualidade

Todas as bacias hidrográficas apresentam uma descida dos volumes totais armazenados, sendo a bacia do Guadiana que regista valores mais baixos, considerados muito preocupantes, anunciou hoje a Agência Portuguesa do Ambiente, ao avaliar a situação em Portugal e Espanha.

No último dia do mês de setembro de 2020, comparativamente ao mesmo dia de agosto, verificou-se uma descida do volume armazenado em todas as bacias hidrográficas monitorizadas.

"Das 60 albufeiras monitorizadas, quatro apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 19 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total", de acordo com o relatório sobre o estado das albufeiras.