Actualidade

O Líbano e Israel vão negociar sobre as suas fronteiras marítimas e terrestres em disputa, sob mediação da ONU, anunciou hoje o presidente do parlamento libanês, Nabih Berri, uma informação já confirmada pelo governo israelita.

"Em relação à questão das fronteiras marítimas, as reuniões decorrerão de modo contínuo nas instalações das Nações Unidas em Naqura", sul do Líbano, "sob patrocínio do gabinete do coordenador especial da ONU para o Líbano", disse Berri numa conferência de imprensa.

Segundo um comunicado do gabinete do ministro da Energia israelita, Yuval Steinitz, as "discussões diretas" realizar-se-ão após a festa judaica de Sucot, ou dos Tabernáculos, que este ano termina a 10 de outubro.