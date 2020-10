Actualidade

O treinador do Marítimo, Lito Vidigal, disse hoje que espera que a sua equipa esteja "intensa e mentalmente forte" na visita ao FC Porto, para a terceira ronda da I Liga portuguesa de futebol.

"Vamos jogar dentro daquilo que são as nossas características, as nossas forças e também as nossas debilidades. É um jogo difícil, com um adversário forte, mas nós temos de pensar que podemos vencer. É esta a mentalidade que eu passo para os jogadores", afirmou o técnico 'verde rubro', na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado.

Os 'leões do Almirante Reis' venceram pela primeira vez no campeonato na última jornada, numa partida caseira frente ao Tondela (2-1), após estarem reduzidos a dez elementos, devido ao cartão vermelho direto para Fábio China ainda antes do intervalo.