Actualidade

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) lidera um consórcio na área da indústria alimentar que vai ser financiado num milhão de euros, para formar e qualificar estudantes, empresas e profissionais com certificação a nível europeu.

Em comunicado, o IPC explica que o projeto EQVEGAN "é uma aliança de competências setoriais composta por 15 instituições com diversos perfis de 11 países".

"O projeto destina-se a estudantes e profissionais do setor e é um dos seis projetos a nível europeu com candidatura aprovada ao financiamento 'Alianças de Competências Setoriais', no valor de um milhão de euros", refere a nota.