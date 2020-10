Actualidade

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques (PSD), considerou hoje que o atual ciclo do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) é o "menos amigo dos municípios" e o "mais partidarizado".

Em declarações aos jornalistas no final da reunião de Câmara, Almeida Henriques lamentou que o seu município esteja há quatro anos à espera de um convite do Governo para que, no âmbito do POSEUR, possa contratar uma obra, que seria a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Silgueiros.

"Temos o projeto pronto e preparado o concurso, à espera do cumprimento de uma promessa que este Governo nos fez", afirmou.