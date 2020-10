Actualidade

O mercado automóvel em Portugal caiu 38,4% entre janeiro e setembro com 127.168 novos veículos colocados em circulação, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

"No período de janeiro a setembro de 2020, foram colocados em circulação 127.168 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 38,4%", indicou, em comunicado, a ACAP, notando que só em agosto o mercado automóvel em Portugal teve a segunda maior queda percentual da União Europeia.

De acordo com o mesmo documento, a Associação Europeia dos Construtores de Automóveis (ACEA) prevê uma queda do mercado, a nível europeu, entre 20% e 25%, "pelo que a descida do mercado automóvel português continua muito superior à média europeia".