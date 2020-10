Actualidade

A 7.ª edição do festival Westway LAB vai decorrer de 14 a 17 de Outubro, em Guimarães, em formato híbrido, com nove concertos presenciais no Centro Cultural Vila Flor e outros 11 apenas no mundo digital, foi hoje anunciado.

Em comunicado, A Oficina anuncia que os concertos presenciais serão protagonizados por artistas nacionais, e terão lugar no grande auditório daquele Centro Cultural, com lugares marcados.

Haverá também a possibilidade de acompanhar a sua transmissão em direto nas redes sociais de A Oficina e do Westway LAB.