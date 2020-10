Actualidade

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) reafirmou hoje ao Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, que defende uma solução governativa para a Guiné-Bissau que inclua todos os partidos com assento parlamentar.

"O PAIGC sempre apresentou propostas concretas, entre as quais, tivemos oportunidade de apresentar uma solução governativa que pudesse de facto acomodar todos os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular", afirmou Califa Seide, líder parlamentar do PAIGC e membro do 'bureau' político.

Califa Seide falava após um encontro com o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.