Actualidade

A família do estudante luso-chinês detido desde agosto em Shenzhen, na China, com mais 11 ativistas, ainda não contactou o consulado de Portugal em Hong Kong, disse hoje à Lusa o advogado, contrariando informações anteriores.

O advogado do jovem no território, que pediu para não ser identificado, tinha afirmado à Lusa, na terça-feira, que a mãe de Tsz Lun Kok, o ativista pró-democracia com dupla nacionalidade chinesa e portuguesa, se teria dirigido ao posto consular de Portugal em Hong Kong para pedir ajuda às autoridades portuguesas, mas não teria tido resposta, uma informação que não se confirmou.

Questionado hoje novamente pela Lusa, o jurista esclareceu que na origem do equívoco terá estado um mal-entendido com a progenitora do detido.