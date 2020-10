Actualidade

O Campo Pequeno, em Lisboa, e o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, vão acolher, em simultâneo, 40 espetáculos de artistas portugueses, de música mas também humoristas, entre 31 de outubro e 19 de dezembro, foi hoje anunciado.

A iniciativa "20 20 Cultura para Todos", que envolve a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e as promotoras Everything is New e PEV Entertainment, inclui "um total de 40 espetáculos, com início a 31 de outubro e fim a 19 de dezembro" e "tem como objetivo a retoma e o incentivo à cultura em Portugal", segundo a organização, num comunicado hoje divulgado.

"'20 20 Cultura para todos' reflete não só um jogo de números que quer ser coincidência entre o ano 2020 e o facto de serem 20 espetáculos produzidos nas duas cidades escolhidas, mas também quer ser um apelo à inevitabilidade de voltar a trazer a cultura ao dia a dia de todos os portugueses. Uma necessidade que quer promover o reencontro entre o público e artistas, prometendo trazer aos palcos o melhor da música e da comédia nacional", lê-se no comunicado.