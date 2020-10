Actualidade

Cerca de dez deputados socialistas vão votar na sexta-feira contra a nova lei do mar, mesmo após esta incorporar alterações propostas pelo PS para acolher as objeções que estiveram na origem do veto do Presidente da República.

Este grupo de deputados, encabeçado pela ex-ministra do Mar Ana Paula Vitorino - e do qual fazem parte constitucionalistas como Pedro Bacelar de Vasconcelos, Jorge Lacão e Isabel Moreira -, mantém a tese de que o diploma que estabelece as Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional continua a ferir o princípio da "integridade e da soberania do Estado" ao criar três mares: O do continente, o dos Açores e o da Madeira.

Em agosto, o chefe de Estado vetou este diploma que partiu da Assembleia Legislativa dos Açores e que em 23 de julho foi aprovado na Assembleia da República com os votos a favor de PS, PAN e Iniciativa Liberal, as abstenções do PSD, BE, PCP, CDS, "Os Verdes" e Chega, mas com os votos contra de 12 deputados socialistas.